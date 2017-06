Dalla Spagna sono sicuri: Alonso andrà alla Mercedes

Il quotidiano spagnolo As ne è quasi certo. Ad affiancare Lewis Hamilton l'anno prossimo sarà Fernando Alonso. Secondo le indiscrezioni riportate dalla testata sportiva, l'asturiano potrebbe sostituire Nico Rosberg in Mercedes. I contatti tra lo staff della casa automobilistica tedesca e l'iberico sarebbero già avvenuti in occasione del gala Fia a Vienna.



L'ex-ferrarista attualmente è in forza alla McLaren Honda, dove percepisce uno stipendio monstre da 40 milioni di euro a stagione. Il progetto ormai intrapreso con gli inglesi da due anni non sembra però aver dato i suoi frutti, almeno per ora. Alonso sarebbe quindi disponibile ad abbassarsi lo stipendio pur di poter disporre nell'immediato di una macchina vincente. Considerando che l'età non è più verde (35 anni), l'ipotesi è plausibile.



Per un passaggio dello spagnolo in Mercedes ci sarebbe già l'endorsement di due boss della Formula 1. Niki Lauda e Bernie Ecclestone avrebbero già caldeggiato questa opzione, cercando di far cambiare idea a Toto Wolff, che pochi giorni fa aveva ammesso di non volere un top driver al posto di Rosberg.