Colonia, la collezione Schumacher diventa una mostra permanente

La Michael Schumacher Private Collection trova una… casa. La famiglia del sette volte campione iridato di F1 e Motorworld hanno concluso un accordo per rendere i cimeli del campione tedesco liberamente accessibili al pubblico nei prossimi anni.

Con l'apertura del Motorworld Köln-Rheinland alla fine del 2017, una delle collezioni di auto da corsa più importanti del mondo a Colonia potrà contare dunque anche sulla collezione privata di Schumacher: dagli esordi con i kart fino ai trionfi con la Ferrari, passando per le sue esperienze in Jordan, Benetton e Mercedes.

"E' desiderio della famiglia Schumacher - ha detto la manager di Schumi, Sabine Kehm – rendere visibile tutta la collezione di Michael, senza che i visitatori debbano pagare un ingresso. Si vuole consentire agli appassionati di F1 l’opportunità di riportare in vita grandi momenti di sport. La vicinanza con Kerpen (città natale dell'ex pilota tedesco ndr) e la passione per l'automobilismo che si irradia, sono state due ottime ragioni per avviare questa collaborazione."