Cairoli sogna: "Vorrei correre nel Mondiale Wrc"

"I rally mi piacciono e mi piacerebbe un giorno poter correre qualche gara del Mondiale rally, finora ho preso parte solo a particolari eventi''. Tony Cairoli guarda oltre il motocross e mira addirittura al Mondiale Wrc (esclusiva Premium). Il siciliano, otto titoli vinti in motocross, si prepara così al rally di Tindari, vicino casa, in Sicilia.



"Sono felice di correre in macchina davanti a questo grande ed appassionato pubblico. Per me è la prima volta in un rally vero - sottolinea Cairoli - a parte il Legend, dovrò capire in fretta la macchina e poi abituarmi a guidare con le note del navigatore. L'obiettivo qui è divertire e far divertire, ma sicuramente vogliamo capire la macchina e la gara. Gli avversari sono bravi, per cui non sarà facile''.