Bottas raggiante: "Credo al Mondiale". Vettel: "Bastava un solo giro"

"Ho fatto la partenza migliore della mia vita". E' raggiante Valtteri Bottas dopo la vittoria nel gp d'Austria, costruita su una partenza bruciante. "Ero proprio sul pezzo. Finora è una bella stagione" aggiunge Bottas che ora è terzo nella classifica iridata. Il finlandese non nasconde le ambizioni: "Ho un buon bottino di punti, c'è la lotta per il titolo, non siano ancora nemmeno a metà stagione, io ci credo, il mio team crede in me. Abbiamo un lungo anno davanti, stiamo continuando a crescere. Sono sicuro che andrà bene".



Di umore diverso Vettel: "Come mi sento? Come uno che è arrivato a mezzo secondo dal vincitore", ha detto dal podio il pilota tedesco della Ferrari. "Sono più soddisfatto della seconda parte della gara - ha raccontato il ferrarista - ho cambiato le gomme, con le slim avevano un buon ritmo: un altro giro, e avrei preso Bottas. Purtroppo, il doppiaggio di Perez mi ha fatto perdere qualche secondo di troppo".