Biaggi esce dalla rianimazione nel giorno del compleanno

Come nelle migliori storie a lieto fine, il regalo più bello arriva nel giorno del 46° compleanno. Max Biaggi, a 17 giorni dall'incidente sulla pista di Latina con una Supermotard, è uscito dal reparto rianimazione come ha comunicato lo stesso pilota su Twitter.



Biaggi aveva riportato la frattura di undici costole ed è reduce da due interventi ma sta migliorando come dimostra il messaggio social: "Stavolta ho rischiato di non esserci. Grazie per tutti gli auguri di compleanno e per tutto l'affetto ricevuto ogni giorno. Indimenticabile, vi voglio bene. #ritornoallavita #maxisback".



Domenica la fidanzata Bianca Atzei aveva pubblicato questo messaggio "Hai vinto la sfida più importante... la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l'amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. Love you" e la prima foto con Biaggi in ospedale.