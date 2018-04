Barrichello: "Avevo un tumore al collo"

La bestia non c'è più, l'hanno estirpata. Rubens Barrichello, ex pilota di Formula 1 che guidò la Ferrari per 5 anni dal 2000 al 2005, aveva un tumore benigno al collo, ma non lo sapeva nessuno: l'ha confessato a Globo tv durante il programma "Conversa com Bial", perché oggi il dramma è alle spalle. L'ha scoperto a fine gennaio, la cicatrice che porta sul collo, ora che è tutto finito, non fa male. Perché Rubens è tornato a correre nel campionato Stock Car, è tornato a fare ciò che ama.



"Una mattina mi trovavo sotto la doccia, quando di colpo avvertii un dolore lancinante alla testa. Sentii come si stesse esplodendo, tanto che dovetti accasciarmi per terra. Ci vollero un po' di minuti prima di riuscire a raggiungere Silvana (la moglie, ndr.) per chiederle aiuto. Ricordo che il dolore era insopportabile e capii subito che si trattava di un problema serio. Mi rivolsi a un amico dottore che intuì subito la gravità della situazione. Sono stato fortunato".



"Mi operarono di lì a poco e, una volta dimesso dall'ospedale, i medici mi dissero che solo il 14% della gente che soffre questo tipo di problema riesce a recuperare a pieno. Dopo il sollievo per averla scampata, ho temuto di non poter più correre, ma fortunatamente non è stato così".