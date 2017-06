Alonso 'molla' il GP di Monaco e va alla 500 Miglia di Indianapolis

Fernando Alonso prenderà parte con la McLaren alla 500 Miglia di Indianapolis, il 28 maggio. Una presenza che impedirà allo spagnolo di essere al via al Gran Premio di Monaco, in programma lo stesso giorno. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia britannica, che torna a questa competizione dopo un'assenza di 38 anni. Il due volte campione del mondo di Formula 1 sarà al volante di una vettura con telaio Dallara DW12 del team Andretti Autosport, motorizzata Honda.



Sarà la prima presenza di Alonso nella più importante gara automobilistica degli Stati Uniti, che egli stesso considera parte di un 'trittico' di eccellenza dell'automobilismo sportivo con Montecarlo (che ha già vinto) e la 24 Ore di Le Mans. La McLaren ha specificato che Alonso salterà solo Monaco nel calendario della F1 e non ha ancora annunciato chi prenderà il suo posto nella corsa più glamour della stagione. Lo spagnolo volerà ad Indianapolis subito dopo il Gp di Spagna del 14 maggio per avere due settimane per fare pratica con le IndyCar.