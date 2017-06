Alonso, debutto ufficiale alla 500 Miglia di Indianapolis

Fernando Alonso ha ufficialmente cominciato la sua avventura in preparazione della 500 Miglia di Indianapolis edizione numero 101, che lo vedrà in azione il prossimo 28 maggio con una Dallara-Honda della Andretti Autosport. Dopo la prova sedile prima di Sochi, lo spagnolo della McLaren è arrivato in Usa per le prime prove sull'ovale più famoso e veloce del mondo. L'ex Ferrari ha presentato la nuova grafica del casco che userà in gara e ha percorso i primi giri con la macchina numero 29.

“È stato divertente - ha detto appena sceso dall'abitacolo Alonso - difficile prendere il ritmo. Ero guidato dall’auto, non ero io a guidarla”. Prova a dargli fiducia Mario Andretti, presente anche lui al test: "Gli mancano solo altre 20 miglia orarie, ma sa esattamente cosa fare. Fa le domande giuste, è un vero pilota, guadagnerà molta fiducia dopo questo test".