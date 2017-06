"Whiting, F**k off!": Vettel rischia la squalifica per il GP del Brasile

"Questo messaggio è per Charlie, V********!". Sebastian Vettel potrebbe pagare molto caro lo scatto d'ira avuto nei concitati ultimi giri del Gp del Messico e rischia di non poter essere al via del Gp del Brasile. Le immediate scuse del dopo gara potrebbero non essere sufficienti per il pilota della Ferrari, che insultando via team-radio il direttore di corsa Charlie Whiting ha violato l'articolo 151C del regolamento e ora rischia una squalifica.

A fine gara Vettel ha voluto scusarsi personalmente con il direttore corse, ma forse non basterà per evitare una squalifica nel prossimo GP del Brasile: “Quando sei in macchina in quelle circostanze a volte prevale l’aspetto emozionale - ha provato a giustificarsi il ferrarista – Ero pieno di adrenalina, potete immaginare quanto fossi nervoso per quello che aveva fatto Max. Ma mi sono scusato con Charlie e spero che questo basti".