Motori Vettel, dito medio a Massa nel Gp di Sochi

Gestaccio di Sebastian Vettel nel finale di gara, mentre era in lotta con la Mercedes di Bottas, nei confronti dell'ex ferrarista Felipe Massa reo d'averlo ostacolato in fase di doppiaggio. Come mostrano le immagini tv, il tedesco della Ferrari dall'interno del suo abitacolo mostra il dito medio al brasiliano in segno di disappunto. Un episodio, però, minimizzato da Vettel durante la festa sul podio: "All'ultimo stavo dando tutto per prendere Bottas, Massa forse non ha capito cosa fare, ma non importa, forse non ce l'avrei fatta lo stesso".