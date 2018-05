Motori Valentino Rossi, la nuova fiamma si chiama Francesca

Nuovo amore per Valentino Rossi, lo svela Gabriele Parpiglia sul proprio profilo Instagram: "In esclusiva sul settimanale Chi - ha scritto - in edicola da mercoledì 30 maggio, le prime foto di Valentino Rossi di nuovo innamorato. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha pizzicato il campione di MotoGp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne Francesca Sofia Novello. E tra i due, che si frequentano soltanto da poco tempo, sembra proprio che sia scattata una vera passione".