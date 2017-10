Motori Valentino ad Aragon? Missione (quasi) impossibile...

Difficile, molto difficile, ma non ancora impossibile. Nonostante la Yamaha abbia già comunicato che nel Gp di Aragon scenderà in pista Michael Van der Mark (il regolamento stabilisce che un team possa correre una sola gara con un solo pilota), Valentino Rossi vuole sorprendere ancora una volta tutti e tentare un miracoloso recuipero per la gara del 24 settembre. In questi giorni il Dottore continuerà il programma di fisioterapia e di allenamento e mercoledì o giovedì si valuteranno le condizioni della gamba. Non è da escludere che, se le sensazioni fossero buone, venga organizzato un test privato in pista come fatto nel 2010 dopo il primo infortunio. Allora Rossi impiegò una quarantina di giorni, questa volta sarebbero la metà. Poco, anche se la frattura è meno grave, ma Valentino è abituato a sorprendere...