Motori Superbike, Ducati in fiamme: che spavento per Forés

Attimi di paura ad Aragon per Barni Xavi Forés, autore di una scivolata e poi letteralmente costretto a fuggire dalla sua Panigale, che ha preso fuoco in pista dopo qualche giro dal rientro in gara. Per lo spagnlo della Ducati lievi ustioni sul collo.