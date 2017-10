Motori Super Vettel, pole position a Singapore: Hamilton è quinto

Sebastian Vettel ha ottenuto la pole del gp di Singapore. Il pilota Ferrari, con il tempo di 1'39"491, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per Kimi Raikkonen, quinto per la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Vettel è la 49.ma pole position in carriera. Il pilota tedesco l'ha ottenuta con un ultimo giro di qualifica strepitoso e al termine ha abbassato di oltre tre secondi la pole del 2016 (andata a Nico Rosberg in 1'42"584), tenendosi alle spalle un pur velocissimo Vertsappen, staccato di 323 millesimi. "La macchina è stata fantastica. Quando senti che la Ferrari prende vita, ci fai quello che vuoi". Così, carico di adrenalina, il 30enne della Ferrari ha commentato la pole position, appena sceso dalla sua vettura. "Amo questa pista, sono molto contento del risultato, ora mi devo un po' calmare", ha detto ancora il tedesco. "Sapevamo che potevamo arrivare in alto, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta", ha concluso.