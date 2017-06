Motori Stoner, "pensione" dorata: l'australiano si compra una villa da sogno

Casey Stoner si dà al lusso. L'ex pilota australiano si è comprato una nuova super villa sulla Golden Coast. Il collaudatore e ambasciatore della Ducati ha sborsato qualcosa come 2 milioni di euro per assicurarsi una tenuta da 4,5 acri in stile equestre. Immancabile ovviamente la piscina, ma non mancano anche un'arena per il dressage, una sala veterinaria e un eliporto.