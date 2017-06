Motori Silverstone, Lorenzo prova la Mercedes di Formula 1

Due o quattro ruote, l'attrazione che un pilota dimostra per un mezzo meccanico è sempre alta e Jorge Lorenzo non fa eccezione. Le prove di Motegi in vista della prossima gara di MotoGp sono ancora lontane, così il pilota spagnolo si è concesso una tappa a Silverstone dove è potuto salire e provare la Mercedes W05 del 2014 con cui Lewis Hamilton ha vinto il titolo due stagioni fa. "Un sogno diventato realtà" ha commentato Lorenzo su Twitter.