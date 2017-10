Motori Sepang, Rossi: "Marquez? Non farò nulla, come lui nel 2015..."

Il Gp di Sepang in programma domenica può regalare il secondo titolo iridato consecutivo a Marc Marquez, che però è scivolato durante le qualifiche e partirà dalla settima posizione, dietro anche a Valentino Rossi (quarto). Molti tifosi italiani sperano che il Dottore aiuti in qualche modo l'amico Dovizioso e ricordano il 'fattaccio' del 2015, quando il contatto tra il pesarese e lo spagnolo costò di fatto il Mondiale a Rossi. A precisa domanda sulla possibilità di ritrovarsi in gara davanti a Marquez e rievocare, a posizioni invertite nella lotta al titolo, la collisione del 2015 Valentino ha risposto: "Perché, cosa ha fatto qui Marc due anni fa? Lui dice che non ha fatto niente, quindi non farò niente neanche io...". "Scherzi a parte - ha aggiunto Valentino - io penserò solo a fare la mia gara come ho sempre fatto nella mia carriera e spero di essere abbastanza veloce per lottare per il podio"