Motori Schumacher, ritorno al futuro: Mick a Spa con la Benetton

Mick Schumacher sulle orme del padre. Per celebrare i 25 anni dalla prima vittoria in Formula 1 di Michael, il 18enne pilota di Formula 3 ha effettuato un giro dimostrativo sulla Benetton iridata del 1994, la B194, prima della partenza del Gran Premio di Spa, che Michael Schumacher definiva "Il mio salotto". Il pilota tedesco sette volte campione del Mondo, raggiunto per numero di pole position da Lewis Hamilton nella giornata di ieri, ha conquistato la prima delle sue 91 vittorie in Formula 1 il 30 agosto del 1992 proprio sulla pista belga.