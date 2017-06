Motori Sauber in rosa, la Calderon nuova driver

Dopo Simona de Silvestro e Susie Wolff, la Sauber prosegue la linea "rosa": ingaggiata Tatiana Calderon come development driver per la stagione 2017. Seguirà lo sviluppo della C36 correndo parallelamente nelle GP3 Series come l'anno scorso, quando è andata due volte a punti.