Motori MotoGp, Yamaha ad Aragon senza Valentino

La scuderia corse della Yamaha, il 'Movistar Yamaha MotoGP Team', ha ufficializzato con una nota che il suo pilota di Superbike Michael Van der Mark prenderà il posto di Valentino Rossi per il prossimo Gran premio, quello di Aragon in programma domenica 24 settembre. "Rossi sta facendo notevoli progressi nel suo processo di riabilitazione - è scritto nel comunicato -, ma non potrà tornare alle competizioni prima del Gp del Giappone a Motegi del 13-15 ottobre". Van der Mark, che è olandese, non è estraneo al paddock, fa notare la Yamaha, "perché nel 2010 ha preso parte a sette gran premi della classe 125cc, e nel 2011 al Gp di Olanda della Moto2 ad Assen".