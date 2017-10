Motori MotoGp, Valentino Rossi tenta il miracolo: Aragon nel mirino

Valentino Rossi prova l'ennesimo miracolo della sua carriera e mette nel mirino il Gp di Aragon (in programma il 24 settembre). Il Dottore "deciderà entro la fine di mercoledì 20 Settembre, se tentare di partecipare al Gran Premio di Aragón di questo fine settimana". E' quanto afferma la Yamaha in una nota aggiungendo che "Valentino ha completato con successo pochi giri di pista sul circuito di Misano su una moto Yzf-R1M prima che arrivasse la pioggia a interrompere le prove. A causa delle condizioni meteo cambiate non è stato possibile concludere la valutazione delle condizioni fisiche di Rossi".