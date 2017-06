Motori MotoGp, Simoncelli avrebbe compiuto 30 anni

Nel mondo convulso dello sport, una data come il 23 ottobre 2011 sembra lontanissima nel tempo ma per il motociclismo e per chi ha amato Marco Simoncelli non sembra passata mai. Quel giorno Sic moriva a soli 24 anni sul circuito di Sepang in un incidente incredibile che ancora lascia poche spiegazioni se non quella del fato. Oggi Marco avrebbe compiuto 30 anni e rimane ancora nei cuori di tutti gli sportivi per il talento (un mondiale vinto nella 250 e un futuro in MotoGp che sembrava luminoso) ma soprattutto per quel sorriso genunio entrato nel cuore di tanti.