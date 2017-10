Motori MotoGp, secondo giorno di prove per Rossi

Valentino Rossi ci riprova, secondo test (dopo i quattro giri di lunedì sera prima che la pioggia lo fermasse) a Misano 19 giorni dopo la frattura a tibia e perone: il Dottore vuole capire se provare a tornare già ad Aragon. Intanto ha parlato di lui Giacomo Agostini: "Se tornerà in Spagna evidentemente si sente bene. Mi sembra prematuro, vediamo. In fondo, a Misano, ha fatto qualche giro. Nessuno fa miracoli. Magari l'operazione è andata nel migliore dei modi e Valentino si sente bene. Se si sente bene, perché non dovrebbe non correre?"le parole all'Ansa. Ancora il pluriridato: "C'è chi guarisce subito e chi no. Io una mi ruppi la spalla, mi faceva un male terribile e tornai solo dopo un mese. Forse magari non c'erano gli antidolofici di oggi. Ma, se uno se la sente, può gareggiare. Se corre è perché si sente in grado di farlo. Sono cose difficili da preventivare o giudicare. Tornare solo per partecipare alle prove non avrebbe senso, fare la gara si".