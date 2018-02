Motori MotoGp, le Ombrelline sono salve: "Continueremo come sempre"

La MotoGP non imiterà la Formula 1, le ombrelline sono salve. L'annuncio ufficiale è arrivato dal patron della Dorna, Carmelo Ezpeleta: "In nessun paese è vietata o proibita la presenza del ragazze nel paddock - ha dichiarato ad Europa Press - A noi non sembra giusto che nel motomondiale ci siano lavori vietati alle donne. Abbiamo donne pilota, donne ingegneri, donne esperte di telemetria, ogni lavoro in MotoGP può essere svolto da un uomo o una donna. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Queste persone tengono il numero di gara, una volta sono uomini, una volta sono donne, un'altra ancora sia uomini che donne. Continueremo così come abbiamo sempre fatto". Interrogato sulla scelta di Liberty Media poi, Ezpeleta è stato molto diplomatico: "Immagino che ci abbiano pensato e abbiano preso la decisione che ritenevano più opportuna".