Motori MotoGp, la Yamaha toglie il velo. Viñales resta fino al 2020

Svelata al Matadero di Madrid la nuova Yamaha M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales per la stagione 2018: livrea di colore blu più scuro con la 'M' dello sponsor principale (che da verde passa a bianco) più grande per cercare il riscatto dopo una stagione deludente.

Valentino Rossi si dimostrato carico alla presentazione: "Quest'anno possiamo e dobbiamo fare meglio, lavorando molto sulla moto, insistendo parecchio sull'elettronica e curando i dettagli per cercare di sfruttare meglio le gomme. Saranno importanti un buon allenamento, in palestra e moto, le motivazioni e il feeling che hai ogni volta che sali in moto. Considerando l'incidente dell'anno scorso in enduro, forse va trovato un po' più di margine nell'allenamento per non rischiare: era una fase delicata della stagione, aspettavo Misano ed è stato un brutto stop".

Entusiasta il compagno di team del Dottore: "Mi piace avere un po' di pressione perché mi dà degli stimoli - ha detto Vinales - quest'anno spero di salire sempre sul podio e imparare dagli errori dell'anno scorso. Adesso dobbiamo lavorare molto sulla moto, facendo dei paragoni fra quella di quest'anno e dell'anno scorso". Poi l'annuncio: "Resterò in Yamaha altri due anni dopo il 2018 perché qui sto molto bene, hanno realizzato alcuni dei miei sogni e aspetto di centrare il più grande: il titolo".