Motori MotoGp in Qatar: pole position di Zarco, Rossi solo ottavo

Johann Zarco, con la Yamaha del team Tech 3, ha ottenuto la pole position del Gp del Qatar con il tempo di 1'53"680. Il francese ha così migliorato di 247 millesimi il record della pista che apparteneva a Jorge Lorenzo e risaliva al 2008. In prima fila partiranno anche la Honda di Marc Marquez e la Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Quinto tempo per Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale, ottavo per Valentino Rossi (Yamaha), nono per Jorge Lorenzo con la seconda Ducati ufficiale, Maverick Vinales è addirittura 12.mo.