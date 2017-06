Motori MotoGp, il casco invernale di Rossi: Tavullia innevata

Per i test invernali a Sepang, Valentino Rossi ha scelto di essere in tinta con la stagione. Il Dottore ha scelto un casco dell'AGV, disegnato in collaborazione con l'amico Aldo Drudi, con il suo paese, Tavullia, innevato come se fosse in una palla di vetro.