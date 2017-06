Motori MotoGp, cinque anni senza Simoncelli

Sono passati cinque anni dal 23 ottobre 2011, data tragica per il mondo del motociclismo. Marco Simoncelli moriva a soli 24 anni sul circuito di Sepang in un incidente incredibile che ancora lascia poche spiegazioni se non quella del fato. E se, come tutti gli sport, la MotoGp è andata avanti, il Sic rimane ancora nei cuori di tutti gli sportivi per il suo talento a due ruote (1 mondiale vinto nella 250 e un futuro in MotoGp che sembrava luminoso) ma soprattutto per la genuinità di un bravo ragazzo, prima che di un pilota. Il numero 58 è stato ritirato ma Simoncelli non verrà mai dimenticato.