Altri Sport MotoGp a Jerez, incidente di Uncini con la safety car

Incidente singolare ma per fortuna senza gravi conseguenze nel warm up della gara di MotoGP a Jerez: la safety car guidata da Franco Uncini, responsabile per la sicurezza dei piloti, si è schiantata contro le barriere nella curva Sito Pons. Bmw danneggiata, spettatori increduli ma Uncini sta bene.