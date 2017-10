Motori Moto 2, Franco Morbidelli è campione del mondo

Franco Morbidelli campione del mondo della Moto2. Il pilota della Kalex riporta in Italia un titolo iridato a otto anni da quello di Valentino Rossi con la Yamaha in MotoGp nel 2009, e a nove dal successo di Marco Simoncelli del 2008, con la Gilera, nella classe intermedia, che allora si correva sulle 250 cc. Il 22 enne, giunto terzo nel Gp si Sepang alle spalle di Miguel Oliverira e Brad Binder, aveva potuto festeggiare già prima del via della gara, grazie alla rinuncia dello svizzero Thomas Luthi, secondo in classifica, che non ha superato i postumi della caduta durante le qualifiche di sabato. "Sto vivendo una grandissima emozione - ha commentato il 'Morbido' - è una delle più belle giornate della mia vita. Voglio godermi questa festa. Spero di aver dato una gioia ai tifosi italiani che ci hanno seguito in televisione. Io do sempre il massimo anche per loro". Ma l'emozione più grande è stata vincere il titolo a Sepang, la pista dove Simoncelli conquistò il titolo della 250 nel 2008. E dove scomparve tragicamente tre anni dopo. "Quando ho tagliato il traguardo mi sono tornati in mente tanti pensieri e ricordi su Marco - ha raccontato Morbidelli - Vincere qui ha un sapore speciale".