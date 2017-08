Motori Miller-Redding che lite su Instagram: "Mi hai rubato donna e moto"

In pochi giorni Jack Miller ha inferto due duri colpi a Scott Redding: il posto alla Ducati Pramac per il 2018 e la fidanzata. Il britannico si è fatto sentire su Instagram: nel post della notizia sull'account ufficiale dell'australiano, Redding ha commentato in modo duro. "Hai preso la mia donna e la mia moto, sei solo un banta-man (parola gergale, può voler dire "scherzo" o "effeminato", ndr) , fai ridere. Tieniti la bestia": le emoticon sorridenti sembrano alleggerire il caso ma visti i precedenti dei due (ai giornalisti ha detto: "Mi sono lasciato con Marielle e una settimana dopo ho scoperto che scriveva a Jack. Pensavo fosse mio amico, a Brno gli ho detto quello che penso di lui") sembra un attacco. Comunque Redding si è presto consolato, ora esce con Katia Fontanesi, campionessa motocross ed ex di Vinales.