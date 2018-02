Motori Mercedes, presentata la W09 per il 2018

La Mercedes ha presentato on-line la W09 Hybrid, la monoposto che guideranno Lewis Hamilton e Valtter Bottas nel campionato Mondiale di Formula 2018: a prima vista sembra un'evoluzione della W08 che ha conquistato il titolo nel 2017, un buon viatico per cercare di allungare la striscia a cinque mondiali consecutivi. Bottas è anche sceso in pista a Silverstone per fare i primi chilometri. "Il team ha lavorato tanto. È passato un po' di tempo dalla fine della precedente stagione, ma tecnici e ingegneri non si sono mai fermati. Ho visto il lavoro fatto e sono molto orgoglioso. Sono un anno più vecchio, ma comunque ancora giovane..." ha commentato Hamilton.