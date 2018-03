Motori La Ferrari vola nei test di Barcellona: il miglior tempo è di Vettel

Ferrari protagonista nella seconda giornata di test ufficiali di Formula 1, con Sebastian Vettel, al suo esordio con la SF71H, primo assoluto nella classifica dei tempi. Il maltempo, con addirittura neve al mattino e qualche fiocco in serata, ha complicato il lavoro dei team, costretti a rinunciare alla consueta pausa di metà giornata per recuperare almeno in parte il tempo perduto. A dominare la prima parte della sessione no-stop era stato Valtteri Bottas al volante della Mercedes, ma nel pomeriggio Vettel ha preso confidenza con la nuova 'Gina', sfondando per primo il muro dell'1:20.00 sul giro e poi completando la migliore delle sue 98 tornate in 1:19.673 montando gomme soft. Si tratta, fa notare Pirelli, di un crono migliore del tempo fatto segnare nei test dell'anno scorso da Bottas con la Mercedes, che oggi invece, in 94 giri, si è fermato sull'1:19.976, con pneumatico medio. Il pilota tedesco della rossa è stato protagonista anche di un testacoda senza conseguenze che però ha causato un'interruzione delle prove a causa del brecciolino portato in pista dalla sua monoposto. Bandiera rossa anche per un fuoripista del francese Charles Leclerc, all'esordio con l'Alfa Romeo Sauber. Tutti gli undici piloti impegnati oggi sono riusciti bene o male a portare avanti il programma previsto, per quanto che poteva permettere una giornata innaturalmente perturbata per la temperata Catalogna. Un virtuale raggio di sole l'ha portato Robert Kubica, che dopo tanti anni ha potuto tornare nella massima formula anche se solo come tester per la Williams. Lo sfortunato polacco, entrato in pista nel pomeriggio, ha fatto segnare il settimo tempo, con 1:21.495, precedendo proprio il rookie russo Sergej Sirotkin (1:21.822), che gli era stato preferito dal team come pilota ufficiale.