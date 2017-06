Altri Sport La carriera di Hayden: successi, sorrisi e sregolatezza

Nicholas Patrick Hayden era nato il 30 luglio 1981 a Owensboro nel Kentucky, che poi gli ha dato il soprannome di "Kentucky Kid". Aveva ereditato la passione (e l'amato numero 69, "tradito" solo nel 2007 quando usò l'1 di campione del mondo) dal padre, anch'esso pilota. Hayden aveva esordito in MotoGP nel 2003, da lì in poi quattordici stagioni nella classe regina del motomondiale: 218 gp disputati conditi da tre vittorie e 28 podi. Nel 2006 la vittoria del campionato su Valentino Rossi (con cui poi corse nel 2011 sulla Ducati), decisivo il terzo posto nell'ultima gara a Valencia. Genio e sregolatezza, tutto il paddock amava la sua generosità e i suoi sorrisi e non ha mai avuto screzi con i compagni di squadra. Nel 2016 Hayden era ritornato al mondiale Superbike (già assaggiato nel 2002) correndo per il team Honda World Superbike: la scorsa stagione aveva chiuso quinto, quest'anno era a 40 punti dopo cinque gare.