Motori L'Italia non riesce solo a vincere ma che spettacolo a Maggiora

L'Italia non riesce a sovvertire le previsioni, conferma il quinto posto delle qualifiche e chiude il Motocross delle Nazioni dietro la super-favorita Francia, Olanda, Stati Uniti e Belgio. Nella 70.ma edizione del Nazioni sulla pista di Maggiora (Novara), sono i francesi a trionfare grazie a Febvre e Paulin ma grande prova anche di Olanda e Usa che si arrendono solo all'ultimo giro della gara finale. Antonio Cairoli ha chiuso secondo in entrambe le manche, guadagnando anche la graduatoria individuale di MXGP ma non è bastato per trovare almeno il podio.