Motori I Verstappen: "Vettel andava squalificato, decisione politica"

Polemiche ancora accese dopo l'incidente al via del GP di Singapore che ha messo fuori gara le Ferrari di Vettel e Raikkonen e la Red Bull di Verstappen. L'olandese attacca Vettel: "Non ha neanche chiesto scusa -le parole del pilota riportate da Autosport - Ha detto qualcosa del tipo 'sì, con il senno di poi le cose potevano andare in maniera diversa', ma quel che è fatto è fatto". Acora più duro il padre di Verstappen, Jos: "Se si guardano le immagini, Max è stretto in mezzo a Vettel e Raikkonen, non poteva andare né a sinistra né a destra. Non si può colpevolizzarlo per questo". E poi rincara la dose: "Credo che Seb meritasse una penalità, ma siccome ha già ricevuto un warning, se fosse stato penalizzato avrebbero dovuto sospenderlo per una gara, perciò hanno fatto un gioco politico e parlato di incidente di corsa. Non credo però sia stato giusto".