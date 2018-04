Motori Hamilton, pesce d'Aprile: "In MotoGP nel 2018"

"Ultim'ora: nel 2018 Lewis Hamilton correrà in MotoGP". Su Instagram è stato lo stesso pilota inglese a dare il clamoroso annuncio prima di negare tutto spiegando che si trattava semplicemente... di un pesce d'Aprile. Hamilton continuerà a gareggiare in Formula 1 e il rinnovo con la Mercedes sarebbe vicino, come fatto intendere da Toto Wolff, direttore esecutivo della scuderia tedesca.