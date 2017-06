Motori Hamilton, festa ai box con Lindsay Vonn e Venus Williams

Doppia festa per Lewis Hamlton: prima sul podio per la vittoria ad Austin, poi ai box con tanto di ospiti vip. Con il pilota inglese anche la campionessa di sci Lindsey Vonn, la ex numero 1 del tennis Venus Williams, lo chef Gordon Ramsay, gli attori Gerard Butler e Chris Waltz, l'attrice Noomi Rapace.