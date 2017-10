Motori Gp Suzuka, cambio nuovo per le Mercedes: solo Bottas penalizzato

Momento davveo difficile per Valtteri Bottas, come ammesso da lui stesso alla vigilia del GP del Giappone. "E' un periodo delicato, qualcosa è cambiato, ma i weekend duri possono aiutare a migliorare tanto. Dobbiamo lavorare parecchio con gli ingegneri, ma ho imparato tanto dal weekend della Malesia", ha dichiarato il pilota della Mercedes.

Come se non bastasse, a Suzuka Bottas dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Cambio nuovo anche per Lewis Hamilton, ma è tutto regolare nel suo caso, avendo già disputato sei gare con quello precedente.