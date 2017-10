Motori Gp Malesia, weekend da incubo per la Ferrari: Raikkonen out

La Malesia non porta decisamente bene alla Ferrari. Dopo i problemi al motore avuti in qualifica da Vettel che hanno costretto il tedesco a partire dall'ultima posizione in griglia, problemi al motore anche per la monoposto di Kimi Raikkonen, che è stato costretto a dare forfait a pochi minuti dal via del Gran Premio. "Non sappiamo di cosa si tratti, chiaramente è stata una delusione ma non possiamo far niente per cambiare le cose" ha commentato il pilota della Ferrari a caldo.