Motori Gp Brasile, Hamilton a muro: la pole è di Bottas

Qualifiche del Gp del Brasile finite in anticipo per il campione del mondo Lewis Hamilton. L'inglese ha commesso un errore in curva perdendo il controllo della sua Mercedes ed è andato a urtare col fianco, senza conseguenze per lui, sulle barriere a lato della pista. I commissari hanno esposto barriera rossa, interrompendo la Q1 per alcuni minuti per consentire di spostare la monoposto tedesca. Il campione del mondo partirà quindi dal fondo della griglia, mentre il suo compagno di team Valtteri Bottas partirà in pole position. Il pilota della Mercedes ha preceduto di 38 millesimi Sebastian Vettel, secondo in griglia, e di due decimi l'altro ferrarista Kimi Raikkonen, terzo davanti all'olandese Max Verstappen, su Red Bull.