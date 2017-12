Motori Formula 1, ombrelline a rischio: "Vogliono farle fuori"

Possibile sorprendente rivoluzione in Formula 1. Non riguarda lo sport in senso stretto, ma quello che ruota intorno: Chase Carey, presidente del circus passato alla statunitense Liberty Media, e Ross Brawn, responsabile del progetto tecnico, stanno pensando di eliminare la figura delle "ombrelline". "Molte persone ritengono passata la tradizione delle ragazze in griglia. Altre la trovano qualcosa che deve restare. Quando avremo tutti i punti di vista, prenderemo una decisione per il bene dello sport".