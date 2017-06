Motori Formula 1: in Malesia incidente e ritiro per Vettel

Niente riscatto per Sebastian Vettel nel gran premio di Malesia. Il tedesco della Ferrari si dovuto ritirare subito dopo il via per un doppio contatto con Rosberg e Verstappen. Buona partenza del ferrarista che cerca la traiettoria interna alla prima curva ma, toccato all'esterno dal pilota della Red Bull e arrivato leggermente lungo, sbatte sul posteriore del leader del Mondiale. Sospensione rotta e addio gara mentre gli altri due piloti sono riusciti ad andare avanti. Nel team radio Verstappen ha commentato così: "Vettel è andato addosso a Rosberg come un pazzo", il ferrarista ha preferito non commentare.