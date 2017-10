Motori Formula 1, Ferrari fuori a Singapore: Vettel e Raikkonen ritirati

Partenza col botto nel Gp di Singapore e terribilmente sfortunata per la Ferrari: le due rosse di Vettel e Raikkonen si sono scontrate con il giovane Verstappen e sono state costrette a lasciare la corsa. La gara era stata temporaneamente sospesa con l'ingresso della safety car, poi è ripresa. Ecco le immagini dell'incidente. "Non ho molto da dire - ha spiegato Vettel -, ho visto Max (Verstappen, n.d.r.) avvicinarsi, ho cercato di chiuderlo, ho sentito la botta ed è finita lì. Ho visto Max solo dagli specchietti, poi ho visto Kimi che mi ha colpito sulla fiancata, non so cosa sia successo fra loro". "Non so se Max non mi ha visto o meno: bisognerebbe chiederlo a lui. Sono cose che capitano, anche se abbiamo pagato un prezzo troppo salato. E' un vero peccato che sia finita così, avevo fatto bene i primi 100 metri. Incidente di gara? Vediamo cosa diranno i commissari, anche se non cambierà più nulla a questo punto" ha spiegato invece Raikkonen. Questa infine la versione di Verstappen: "Sono finito in un sandwich, tra Raikkonen e Vettel, non ho potuto frenare. Ho visto Kimi arrivare da sinistra e Vettel da destra, non ho potuto evitarli. Non capisco il punto di vista di Vettel: lui lotta per il Mondiale, io 'solo' per la vittoria. Avrebbe perso un paio di posizioni e magari le avrebbe recuperate. Sono contento che non sia costato solo a me l'incidente e siamo andati tutti fuori".