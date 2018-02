Motori Formula 1, addio alle ombrelline: "Sono anacronistiche"

Sarà rivoluzione in Formula 1. A partire dal prossimo Mondiale, infatti, il Circus perderà una figura tradizionalmente sempre presente in pista come quella delle cosiddette "ombrelline". L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale della F1, dove Sean Bratches, amministratore delegato delle operazioni commerciali della F1, ha spiegato che: "Benché la pratica di impiegare le ragazze in pista sia stata per decenni un punto fermo dei Gran Premi di Formula 1, riteniamo che questa usanza non sia in linea con i valori del nostro marchio e chiaramente sia in contrasto con le norme sociali moderne. Non crediamo che la pratica sia appropriata o rilevante per la Formula 1 e per i suoi fan, vecchi e nuovi, di tutto il mondo".