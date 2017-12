Motori Fia, nasce la Hall of Fame dei motori

La FIA ha presentato la Hall of Fame in una cerimonia a Parigi: presenti 33 tra piloti ed ex piloti dello sport motoristico tra cui 9 campioni mondiali di Formula 1 (Stewart, Andretti, Prost, Mansell, Hill, Villeneuve, Alonso, Vettel e Rosberg). "Celebriamo i valori che scorrono nel MotorSport, una storia così ricca e ispiratrice" ha detto il presidente Todt. Entusiasta Vettel: "C'è tanta storia che vive ancora e grazie a iniziative come questa essa si mantiene, col passare degli anni tutto questo si apprezzerà ancora di più".