Motori Ferrari, Vettel sarà penalizzato in Giappone?

Lo scontro con Lance Stroll a Gp della Malesia concluso potrebbe avere pesanti ripercussioni in Giappone per Sebastian Vettel. Il cambio della SF70-H, infatti, si sarebbe danneggiato e se la Ferrari fosse costretta a sostituirlo andrebbe incontro alla penalità di cinque posizioni in griglia per il tedesco: il pezzo è stato immediatamente spedito a Maranello, dalla fabbrica arriverà il verdetto finale. Le regole stabiliscono che il cambio debba durare sei gare e possa essere sostituito, senza penalità, solo in caso di ritiro. E qui sta il nodo della faccenda, perché Vettel ha tagliato il traguardo e ufficialmente non risulta ritirato, ma la sua Ferrari non è stata portata al parco chiuso. Penalità si o penalità no? In caso di sostituzione toccherà alla Federazione pronunciarsi.