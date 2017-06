Motori Ferrari, Vettel: "Hamilton pericoloso, andava punito pure lui"

Sebastian Vettel duro con Lewis Hamilton nel dopo gara del gp di Baku, nel mirino il tamponamento con successiva ruotata in regime di safety car: "Gli ero molto vicino ma ha frenato un paio di volte. Lo ha fatto anche in Cina qualche anno fa, non si fa così. Non so perché ho avuto la penalità e lui no. Lui è stato pericoloso con chi stava dietro". L'inglese ha risposto così: "Tutti hanno visto quello che è successo, un quattro volte campione del mondo non fa così (riferendosi alla ruotata, ndr). Non è vero che ho frenato improvvisamente. Tante volte la safety car è passata in quel punto e con la curva non vedevo le sue luci, quindi dovevo controllare il passo. Probabilmente lui non ha guardato".