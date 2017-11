Motori Ferrari, la F2001 di Schumi venduta all'asta per 6,4 milioni

La Ferrari F2001 con cui Michael Schumacher vinse il gran premio di Montecarlo di quell'anno (che finì con il Mondiale per il tedesco) è stata venduta all'asta da Sotheby's per 7,5 milioni di dollari (6,4 milioni di euro): un prezzo record visto che il valore stimato era quello di 4-5 milioni di dollari. Sotheby's aveva descritto la F2001, in vendita in occasione dei 70 anni della Ferrari, come "l'auto da corsa più sorprendente mai messa all'asta"