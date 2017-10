Motori Ferrari, il cambio di Vettel non è danneggiato

Forse la fortuna sta iniziando a girare, adesso è arrivata anche la conferma della Ferrari: il cambio della SF70-H di Sebastian Vettel non è rimasto danneggiato nello scontro con Stroll durante il giro di rientro a Sepang. Sospiro di sollievo a Maranello e pericolo sostituzione (con penalità in griglia) scongiurato. Vettel domenica a Suzuka potrà correre senza pensieri e provare a ridurre il distacco in classifica, oggi a quota 34 punti, dal leader del Mondiale Lewis Hamilton.